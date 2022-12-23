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Сегодня, 18:12

Диетолог сравнил современный и советский новогодний стол

Иван Шитик
Корреспондент
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Врач-диетолог Александр Андреев, комментируя пользу современного и советского новогоднего стола заявил, что во времена Советского Союза подход к производству продуктов питания был иной и государственные стандарты (ГОСТ), по которым их производили, тоже.

«Все дело в том, что сейчас компания-производитель сама назначает ТУ (технические условия производства продукта). Ранее же любой продукт должен был пройти проверку на соответствие государственному стандарту», — заметил Андреев в интервью Life.ru.

Врач подчеркнул, что ТУ дает «свободу» производителю: он может уменьшать себестоимость продукции за счет более низкокачественных компонентов, а то и опасных для здоровья добавок.

«Но и на это есть контроль — обязательное перечисление списка пищевых добавок на упаковке, чтобы потребитель видел, что именно собирается съесть», — подчеркнул диетолог.

Александр Андреев считает, что раньше пища была здоровее, но отмечает, что о вкусах не спорят.

Источник: https://life.ru/p/1460765
Здоровье
Питание
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