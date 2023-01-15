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Сегодня, 18:30

Диетолог сравнила популярные каши и назвала самую полезную

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Диетолог Наталья Круглова назвала самую полезную кашу.

«В геркулесе гораздо больше пищевых волокон, витамины группы В, магний, цинк. Еще в овсе есть такое растворимое пищевое волокно, как бетаглюкан. Он необходим для поддержания здоровья пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, поскольку также является антиоксидантом. В гречневой крупе есть те же витамины, но, в отличие от других каш, гречка содержит высокий для растительной пищи процент железа. Также в каше много растительного белка, а противопоказаний к ее употреблению практически нет. Еще одна некогда популярная крупа — это лен. По сравнению с другими, продукт содержит уникальный состав жиров, в том числе омега-3 жирные кислоты. Также в крупе есть растворимые и нерастворимые пищевые волокна», — приводит слова Кругловой Life.ru.

Врач также порекомендовала обратить внимание на полбу.

«Она богата растительным белком и пищевыми волокнами, плюс содержит магний, цинк, витамины группы В. Витамины группы В и магний благотворно влияют на состояние центральной нервной системы, регулируя процессы возбуждения и торможения. Эти нутриенты особенно важны для людей, у которых есть дефицит сна, которые интенсивно работают и подвержены стрессовым воздействиям», — добавила Круглова.

Источник: https://life.ru/p/1551957
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