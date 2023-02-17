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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:35

Диетолог Тихомирова рассказала, какие продукты могут помочь для выведения шлаков и токсинов

Виталий Косик
Корреспондент
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Диетолог Елена Тихомирова заявила, что вывести шлаки и токсины из организма поможет прием достаточного количества воды, правильное питание и физическая нагрузка.

«То есть человек так уникально устроен, что он сам естественным образом очищается от метаболитов. Но у нас все равно считается модной темой «очищение от шлаков и токсинов», — приводит слова Тихомировой «Life.ru».

Показателями того, что организм перегружен шлаками, является отечность и тусклость кожи, плохое самочувствие, указала врач. Она считает, что выводить метаболиты можно с помощью правильного питания, приема большого количества воды и физической нагрузки.

«Шлаки и токсины из нашего организма выводит ограниченное питание, направленное на похудение, высокий питьевой режим, достаточный сон, который восстанавливает человека комплексно, физическая нагрузка, прием препаратов, которые содержат витамины группы B и янтарную кислоту, или каких-то растительных средств, например вытяжки из рябины, брусники, которые обладают слабыми мочегонными свойствами», — добавила Тихомирова.

Подводя итоги, специалист заявила, что организм человека очищается самостоятельно, естественным путем. Если здоровье в порядке, то специальная чистка от шлаков и токсинов не требуется. В противном случае проблему нужно решать на приеме у врача.

Источник: https://life.ru/p/1559295
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