Диетолог Тихомирова рассказала, какие продукты могут помочь для выведения шлаков и токсинов

Диетолог Елена Тихомирова заявила, что вывести шлаки и токсины из организма поможет прием достаточного количества воды, правильное питание и физическая нагрузка.

«То есть человек так уникально устроен, что он сам естественным образом очищается от метаболитов. Но у нас все равно считается модной темой «очищение от шлаков и токсинов», — приводит слова Тихомировой «Life.ru».

Показателями того, что организм перегружен шлаками, является отечность и тусклость кожи, плохое самочувствие, указала врач. Она считает, что выводить метаболиты можно с помощью правильного питания, приема большого количества воды и физической нагрузки.

«Шлаки и токсины из нашего организма выводит ограниченное питание, направленное на похудение, высокий питьевой режим, достаточный сон, который восстанавливает человека комплексно, физическая нагрузка, прием препаратов, которые содержат витамины группы B и янтарную кислоту, или каких-то растительных средств, например вытяжки из рябины, брусники, которые обладают слабыми мочегонными свойствами», — добавила Тихомирова.

Подводя итоги, специалист заявила, что организм человека очищается самостоятельно, естественным путем. Если здоровье в порядке, то специальная чистка от шлаков и токсинов не требуется. В противном случае проблему нужно решать на приеме у врача.