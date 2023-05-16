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Стиль жизни и ЗОЖ

16 мая, 21:00

Дизайнер Керимова заявила, что весной и летом 2023-го популярны юбки гжель и шелковые макси

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Дизайнер Аника Керимова заявила, что весной и летом 2023-го популярны юбки гжель и шелковые макси.

«Кожаные вещи никогда не выходят из моды, и весенне-летний сезон 2023 года не стал исключением. В тренде продолжают оставаться модели миди, а также более короткие юбки до колена с небольшим боковым разрезом. Поскольку тенденция на такой материал не сдает оборотов, большинство модниц смело облачаются в кожаные вещи, дополняя юбки соответствующим «верхом», например, кожаными блузками. Акцент на натуральные фактуры никогда не сдаст позиций, поэтому в 2023 году особенно актуальным и невероятно привлекательным решением станет юбка из шелка. Бесспорным трендом являются модели макси, которые красиво струятся и создают соблазнительный силуэт. Необычным трендом стали юбки гжель, представляющие собой сочетание синих рисунков на белом фоне. Этот исконно русский узор отличается своей культурой и давно украл сердца многих иностранных дизайнеров. Твидовые вещи всегда солидно смотрятся благодаря выигрышной фактуре. Юбки, выполненные из этого материала, остаются вне времени, к тому же сочетать их с «верхом» и при этом шикарно выглядеть — проще некуда. Универсальный горох с одной стороны подходит всем без исключения, а с другой — делает каждую девушку и женщину уникальной. Важно лишь только учитывать размер рисунка в зависимости от вашей фигуры», — приводит слова Керимовой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1579720
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