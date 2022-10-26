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Сегодня, 09:45

Доктор медицинских наук рассказала о причинах шума в ушах

Ольга Стрельникова
Мужчина держит руки около ушей.
Фото Global Look Press
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Врач назвала шум в ушах предвестником заболеваний сосудов и лор-органов.

Главврач клиники «МЕДСИ», доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко в эфире передачи «О самом главном» рассказала, что причин у шума в ушах может быть много, начиная от заболеваний лор-органов, заканчивая патологиями сосудов и системы кровообращения. «Сам по себе шум в голове не признак инсульта, — говорит специалист, — тем более если он у вас долгое время. Это скорее нарушение сосудистого тонуса».

Появление шума в ушах может быть предвестником опасных изменений в сосудистом русле головного мозга. Чтобы исключить или подтвердить патологию, необходимо обратиться к специалисту, который направит на артериографию сосудов головного мозга. Это поможет исключить риск развития инсульта, такие, как мальформации и аневризмы.

Избавить от шума в ушах помогут препараты, улучшающие кровообращение. Принимать их стоит только по назначению лечащего врача.

Здоровье
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