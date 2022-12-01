Доктор Мясников объяснил, что мешает интимной жизни после 40 лет

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что почти половина мужчин и женщин после 40 лет жалуются на сложности в сексуальной жизни. «Это отражение нашего питания, таблеток, которые мы горстями пьем по поводу и без повода, отсутствия физических нагрузок», — объяснил причины угасания половой жизни специалист. По его словам, не стоит пугаться перемен в отношении к сексу — это норма.

При этом доктор Мясников заявил, что улучшать интимную жизнь после 40 лет можно и нужно. «Не надо зацикливаться, надо просто жить. Смотрите на людей, общайтесь, позволяйте себе безумства», — посоветовал врач.