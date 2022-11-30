Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в своем блоге рассказал, что выдать плохого доктора может множество моментов, даже его речь. «Если вы услышали фразы, вроде «плавали — знаем», значит, с этим «моряком» что-то не то», — пишет Мясников.

Сомнения могут и должны возникнуть, по словам доктора, если врач списывает все проблемы со здоровьем на наличие паразитов, советует почистить печень и использовать гепатопротекторы, назначает иммуностимуляторы и долго рассказывает про нарушение иммунитета. Врач, который лечит гипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц, простуду с температурой 38 — антибиотиками, а в придачу к ним назначает противогрибковый препарат и настаивает на приеме «полезных бактерий», должен вас непременно насторожить.

Доктор Мясников рекомендует уходить и от «специалиста», который повторно лечит уреаплазму или уверяет, что эрозия шейки матки — болезнь, а миома матки, липомы и полипы в носу могут перерасти в рак. И самый главный признак нерадивого врача — он направляет вас на свой частный прием без веских на то аргументов.