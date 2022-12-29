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Сегодня, 14:50

Доктор Мясников предупредил об опасности препарата для сердца

Ольга Стрельникова
Таблетки.
Фото Freepik/8photo
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Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал об опасности нитроглицерина. Стоит отметить, что этот препарат активно используется при лечении сердечных заболеваний.

По мнению эксперта, нитроглицерин действительно эффективен, если речь идет о сердечном приступе. Однако в случае обморочных состояний препарат крайне опасен.

«Нитроглицерин может быстро сбить давление, из-за чего при обмороке у человека может начаться инсульт или инфаркт. Это лекарство необходимо только тем, кто страдает от стенокардии», — предупредил доктор Мясников.

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