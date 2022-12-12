Доктор Мясников рассказал, как побороть изжогу

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что предотвратить изжогу можно, отказавшись от тесной одежды и избавившись от лишнего веса. «Когда вы полный и у вас полный живот, то диафрагма стоит высоко, поэтому желудок расположен неправильно, что приводит к легкому забросу кислоты в пищевод», — объяснил специалист. Если изжога появляется во время сна, доктор Мясников рекомендует отказаться от низких подушек.

Что касается народных методов избавления от изжоги с применением соды, их использовать врач не рекомендует. «Частое употребление соды может неблагоприятно сказаться на ваших почках. Потому что именно почки отвечают за кислотно-щелочной баланс. Если вы все время будете нагружать их щелочью, могут возникнуть проблемы», — предостерег врач.

Можно использовать препараты от изжоги. Медик дал совет принимать их за 30 минут до еды в утреннее время. При этом нужно учесть, что подобные средства могут снижать эффективность некоторых лекарств для сердца. Поэтому Александр Мясников советует дополнительно пить витамин В12 и магний.

Перед приемом лекарственных препаратов проконсультируйтесь с лечащим врачом.