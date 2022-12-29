Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 19:00

Доктор Мясников рассказал, какая температура должна быть в доме

Ольга Стрельникова
Женщина в постели с чашкой кофе.
Фото Freepik/pvproductions
Telegram Дзен

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что оптимальная температура в доме или квартире не должна превышать 20°.

«Мы живем при повышенной температуре, это понятно. По нормам +18° должно быть днем, +13-14° - ночью. Это то, что положено», — пояснил медик.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Александр Мясников
5
1
Читайте также
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
В Москве школьница пострадала после удара партой по лицу от одноклассника
Умер композитор Эдуард Артемьев
Глава Саратовской области рассказал о сбитом в регионе беспилотнике
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Косметолог назвала причины старения кожи

Косметолог рекомендовала маски из клубники и творога против морщин вокруг глаз