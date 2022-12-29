Доктор Мясников рассказал, какая температура должна быть в доме

Сегодня, 19:00
Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что оптимальная температура в доме или квартире не должна превышать 20°.
«Мы живем при повышенной температуре, это понятно. По нормам +18° должно быть днем, +13-14° - ночью. Это то, что положено», — пояснил медик.
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