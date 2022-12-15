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15 декабря, 19:45

Доктор Мясников рассказал, какое сливочное масло лучше брать

Ольга Стрельникова
Фото azerbaijan_stockers, ru.freepik.com
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Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что сам лично он бы выбрал продукт 82% жирности. Специалист обосновал свой выбор тем, что сливочное масло 82% стоит лишь незначительно дороже масла 72% жирности, поэтому экономить смысла нет.

Также доктор Мясников отметил, что по жирности судить о качестве сливочного масла не стоит. Оно лишь влияет на процент жирности и калорийность готового блюда, в которое будет добавлено. На это и нужно ориентироваться.

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