Доктор Мясников рассказал о пользе цикория

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что среди прочих полезных свойств цикория, главное то, что он способствует укреплению иммунитета. Медик отметил, что цикорий содержит инулин. Это органическое вещество помогает усиливать наш иммунитет. Также доктор Мясников советует употреблять цикорий тем, кто склонен или страдает ожирением и имеет повышенные показатели сахара.

Популярный врач рассказал, что нужно выбирать цикорий в сублимированном виде. Он содержит полезные вещества в большем объеме.