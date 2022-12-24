Доктор Мясников рассказал о пользе душа при болезни

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Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников рассказал, что даже при повышенной температуре больному важно регулярно принимать душ.
«Больному и так плохо от жара, а закупоренные салом поры сделают ему только хуже. Если больной может передвигаться сам — отправьте его в душ. Можно покараулить его недалеко, если волнуетесь, как бы ему плохо не стало. Если же человек настолько болен, что не может встать, то его можно обтереть водой», — пояснил медик.
Также доктор Мясников отметил, что не стоит применять для снижения температуры водку или уксус в виде растираний. Они могут привести к интоксикации. Если температура выше 38,5 градуса, полагаться на душ и свои способности не стоит, нужно вызывать скорую, считает специалист.
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