Доктор Мясников рассказал о пользе устриц

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что употребление устриц способствует профилактике ухудшения мозговой деятельности и снижения когнитивных способностей, поэтому часто сам ест их по утрам. «Такой завтрак предохраняет от слабоумия и улучшает работу мозга настолько, что его рекомендуют врачи», — пояснил специалист.

Доктор Мясников также отметил, что не только устрицы, но и другие морепродукты полезны, особенно для утреннего приема пищи. По словам врача, такой завтрак замедляет старение мозга.