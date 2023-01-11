Доктор Мясников рассказал, почему есть на ночь не вредно

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Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в своем Telegram-канале рассказал, что есть на ночь можно.
По его словам, чтобы это делать, нужно соблюдать дневную норму калорий, такой стиль питания позволит есть в любое время суток. Свое мнение доктор Мясников аргументировал исследованием, проведенным в прошлом году.
«Одной группе ограничивали количество калорий до 1500-1800 в сутки мужчинам и 1200-1500 — женщинам с интервалом приема пищи от 8 утра до 16 вечера. Другой просто ограничивали калории, без ограничений по времени приема пищи. На выходе первая группа по показателям снижения индекса массы тела, объема талии и метаболическим рискам не имела преимуществ перед второй», — резюмировал врач и телеведущий.
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