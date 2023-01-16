Доктор Мясников рассказал, снижают ли риск инфаркта витамины для сердца

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что польза аптечных витаминов для профилактики инфаркта преувеличена — они не могут предотвратить развитие болезней. «Если вы хотите — пейте витамины для сердца. Но как раз кардиологи первыми начали наступление на синтетические витамины, подняв вопрос их пользы для здоровых людей. Это было еще, наверное, 20 лет назад. Еще в начале 2000-х годов учеными было проведено исследование, которое показало, что витамин Е не только не предотвращает развитие сердечных болезней, но и повышает риск смерти по разным причинам», — пояснил специалист.

Доктор Мясников заявил, что эффективность витамина А, селена и других веществ мнима. Для предотвращения болезней сердца он порекомендовал правильно питаться, не пренебрегать физическими упражнениями, а также вести контроль артериального давления, холестерина и сахара.