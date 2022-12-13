Доктор Мясников рекомендовал хозяйкам использовать топленое масло

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что самый лучший вид масла для жарки — топленое. «Топленое масло — это высококонцентрированный жир, состоящий из насыщенных жирных кислот. Если его нагреть, никакие вредные вещества не образуются, поэтому жарить на нем, например, блины можно смело», — пояснил специалист.

Доктор Мясников добавил, что при жарке на сливочном или растительном масле могут образовываться различные вредные соединения. Именно они в больших количествах способствуют появлению холестериновых отложений в сосудах, а также увеличивают риск онкологии.