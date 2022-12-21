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Сегодня, 17:00

Эколог предупредила об опасности фейерверков для здоровья и окружающей среды

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/lifeforstock
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Эколог и главный редактор крупнейшего «зеленого» медиа «ШЭР» Аида Леванова в интервью «Ленте.ру» рассказала, что фейерверки не только неэкологичны, но и в процессе использования наносят вред здоровью человека и окружающей среде. «Ослепительную белизну дает алюминий или магний, красный цвет дает стронций или карбонат лития, а ярко-желтые вспышки получаются при добавлении натрия», — объяснила эксперт.

Токсичные вещества размером меньше эритроцита оказываются в воздухе и, по словам эколога, могут попасть в кровоток. Но главная опасность, как подчеркнула Аида Леванова, в том, что после эффектных салютов в окружающей среде остаются азот, оксиды металлов и сера — не только в воздухе, но и на земле, по которой ходят животные и на которой играют дети.

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