Эксперт дала советы новичкам, которые решили начать заниматься аэробикой

Эксперт Татьяна Сиверкина призвала перенести тренировку по аэробике при растяжении мышц.

«Первые тренировки должны быть короткими. Можно делать несколько сеансов по 15-20 минут с перерывами, постепенно увеличивая длительность каждого занятия. Музыку необходимо подбирать под темп тренировки: слишком медленные мелодии расслабят, а энергичные — будут способствовать переутомлению. К тому же если у вас есть цель похудеть, но изнуряющие тренировки вам не подходят, то аэробика — это то, что вам нужно», — приводит слова Сиверкиной Life.ru.