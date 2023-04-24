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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 20:05

Эксперт дала советы новичкам, которые решили начать заниматься аэробикой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эксперт Татьяна Сиверкина призвала перенести тренировку по аэробике при растяжении мышц.

«Первые тренировки должны быть короткими. Можно делать несколько сеансов по 15-20 минут с перерывами, постепенно увеличивая длительность каждого занятия. Музыку необходимо подбирать под темп тренировки: слишком медленные мелодии расслабят, а энергичные — будут способствовать переутомлению. К тому же если у вас есть цель похудеть, но изнуряющие тренировки вам не подходят, то аэробика — это то, что вам нужно», — приводит слова Сиверкиной Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1574553
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