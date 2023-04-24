Эксперт дала советы новичкам, которые решили начать заниматься аэробикой

Сегодня, 20:05
Эксперт Татьяна Сиверкина призвала перенести тренировку по аэробике при растяжении мышц.
«Первые тренировки должны быть короткими. Можно делать несколько сеансов по 15-20 минут с перерывами, постепенно увеличивая длительность каждого занятия. Музыку необходимо подбирать под темп тренировки: слишком медленные мелодии расслабят, а энергичные — будут способствовать переутомлению. К тому же если у вас есть цель похудеть, но изнуряющие тренировки вам не подходят, то аэробика — это то, что вам нужно», — приводит слова Сиверкиной Life.ru.