Эксперт назвал 5 лучших советов по сохранению продуктивности в стрессовых ситуациях

Руководитель молодежных проектов Академии «Ростеха» Евгения Сурова назвала пять советов по сохранению продуктивности в стрессовых ситуациях.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо продолжать действия, а не замирать на месте. Также Сурова отметила, что важным фактором является умение формировать в голове философское восприятие действительности.

«Не стоит «накручивать» и нагнетать события, которые ещё не произошли, ведь мозг в первую очередь готовится к плохому — это базовый механизм выживания», — приводит Life.ru слова Суровой.

Также эксперт добавила, что лучший способ поддержания спокойствия — переключение и погружение в текущие задачи, как важные, так и не очень. Она посоветовала уделить внимание задачам, которые являются для человека личной «медитацией».

При этом Сурова заявила, что нужно чаще отвлекаться от электронных устройств — телефона, планшета или компьютера — и чаще взаимодействовать с людьми вживую. Также могут помочь занятия спортом, поскольку во время физических нагрузок из организма выводится гормон стресса.

Последний совет, который дала Сурова, — не отвлекаться на недостоверную информацию и фейковые новости. Лучше всего заняться чтением любимых книг и собственным развитием.

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