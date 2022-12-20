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Сегодня, 21:15

Эксперт назвал главную причину ожирения

Ольга Стрельникова
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Фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что прежде, чем искать виноватых в своих лишних килограммах, нужно задуматься, действительно ли вы делаете все возможное.

Чаще всего, по мнению, эксперта, проблема лишнего веса кроется не в гормональном сбое, а в том, что человек потребляет большее количество калорий, чем тратит. Другие причины мы придумываем сами, говорит диетолог.

Как в действительности работают различные гормоны, и как они влияют на наш организм, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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