Эксперт назвал главные правила ухода за кожаной обувью

Эксперт Равиль Харисов заявил, что кожаную обувь можно мыть водой только после контакта с реагентами.

«Формодержатели нужно выбирать деревянные, лучше всего — кедровые. В отличие от пластиковых, которые способны увеличить срок носки обуви лишь на 20%, деревянные формодержатели продлят жизнь паре на 50%. К тому же деревянные формодержатели восстанавливают заломы на обуви, а также отлично впитывают влагу и неприятные запахи. Особенно важно избавиться от воды, ведь иначе она впитается в кожу и постепенно разрушит ее. Что касается чистки, то следует пользоваться сухой щеткой для смахивания пыли и грязи. Единственное исключение, когда можно помыть водой такую обувь, — это реагенты, которые для кожи губительны», — приводит слова Харисова Life.ru.