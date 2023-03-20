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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:53

Эксперт назвал главные правила ухода за кожаной обувью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Эксперт Равиль Харисов заявил, что кожаную обувь можно мыть водой только после контакта с реагентами.

«Формодержатели нужно выбирать деревянные, лучше всего — кедровые. В отличие от пластиковых, которые способны увеличить срок носки обуви лишь на 20%, деревянные формодержатели продлят жизнь паре на 50%. К тому же деревянные формодержатели восстанавливают заломы на обуви, а также отлично впитывают влагу и неприятные запахи. Особенно важно избавиться от воды, ведь иначе она впитается в кожу и постепенно разрушит ее. Что касается чистки, то следует пользоваться сухой щеткой для смахивания пыли и грязи. Единственное исключение, когда можно помыть водой такую обувь, — это реагенты, которые для кожи губительны», — приводит слова Харисова Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1566452
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