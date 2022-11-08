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Сегодня, 17:45

Эксперт назвал виды спорта, подходящие для ежедневной активности

Анна Горшкова
Корреспондент
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Эксперт в циклических видах спорта Антон Лосев назвал три направления в спорте и физической активности, которыми можно заниматься ежедневно.

Первая тренировка, которую можно и желательно делать ежедневно, — больше ходить. Обычная прогулка в спокойном или среднем темпе и легкодоступна, и полезна. Такая активность помимо пользы для внутренних органов помогает сжигать дополнительные калории и может помочь снизить вес.

Также для ежедневных тренировок хорошо подойдет плавание. Это один из базовых видов спорта, который рекомендуется осваивать с малых лет. По словам Лосева, плавая в бассейне или в теплое время года в водоеме, человек помимо физической нагрузки получает ментальное расслабление.

Третье направление тренировок — обычная физкультура, физическая активность в виде базовых движений с легкой интенсивностью. Эта культура физической нагрузки была распространена в советское время и благоприятно воздействовала на занимающихся, отметил Лосев.

Источник: https://life.ru/p/1537393
Здоровье
Тренировка
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