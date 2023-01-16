Эксперт объяснил, почему для мужского здоровья важно тренировать ноги

Сегодня, 21:00
Фитнес-тренер Александр Карпов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что тренировки мышц ног способствуют выработке анаболических гормонов в организме, а именно тестостерона. Этот гормон крайне важен для общего здоровья мужчин, помогает нарастить мышцы и избавиться от избытков жира. По словам эксперта, при грамотном подборе упражнений и подходе к тренингу можно эффективно и безопасно укрепить нижнюю часть тела, а также увеличить силу всего тела. Тренировка мышц ног — это и залог мужского здоровья
Какие упражнения помогут эффективно провести тренировку ног, читайте в полной версии материала в «СЭ».
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!