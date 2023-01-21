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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 19:30

Эксперт объяснила, какими проблемами со здоровьем грозят поддельные Чебурашки

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина объяснила, какими проблемами со здоровьем грозят некачественные поддельные Чебурашки

«Есть внешние признаки, по которым можно понять, что игрушка некачественная: если она осыпается, у нее странный и неестественный цвет, запах. Это свидетельствует о каком-то некачественном материале. И отсутствие документов — у игрушки должен быть сертификат», — приводит слова эксперта Life.ru.

Она напомнила, что любая мягкая игрушка требует периодической стирки. А низкая цена говорит о плохом качестве, поэтому после стиральной машины такой плюшевый друг развалится на части.

«У Чебурашки очень большие глазки, можно посмотреть, чтобы они не отклеивались и были достаточно устойчивыми. Также посмотреть уши — у него большие ушки создают нагрузку при маленькой головке. Нужно посмотреть, как они закреплены. Там должны быть крепкие швы», — сказала Цицулина.

Специалист подчеркнула, что особенно внимательными при покупке должны быть мамы детей-аллергиков. Если осыпается шерсть у игрушки, то ее мелкие частицы могут попасть в дыхательные пути ребенка, тогда он начнет кашлять или задыхаться. Также некачественные красители способны вызвать покраснение кожи рук и ее воспаление.

Источник: https://life.ru/p/1553382
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