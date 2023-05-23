Эксперт по расхламлению рассказала, как сделать балкон привлекательнее

Профессиональный организатор пространства и эксперт по расхламлению Маруся Рябова рассказала, как сделать балкон более привлекательным местом.

Для этого, по ее мнению, нужно следовать нескольким правилам:

— вынести абсолютно все, сделав пространство пустым

— вымыть все поверхности

— определить, что из вещей действительно стоит хранить дома, а чему нужно найти иное место

— оформить уголок для отдыха или рабочее место

— организовать правильную систему хранения, чтобы было и куда вещи сложить, и где попить чай.

«На самом деле, хранение в этой части дома — тоже один из функционалов, который допустим. Почему нет? Вполне возможно с успехом совмещать и увеличение полезной площади, и удобную систему хранения. Но при условии не тащить туда все подряд», — цитирует Рябову Life.ru.