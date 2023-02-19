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Стиль жизни и ЗОЖ

19 февраля, 23:30

Эксперт посоветовал установить родительский контроль, чтобы ребенок не мог самостоятельно скачать приложение нежелательного содержания

Иван Шитик
Корреспондент
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Специалист по образовательной геймификации в онлайн-школе Александр Фомиченко посоветовал родителям, как регулировать использование детьми гаджетов.

«Подростки требуют некоторой независимости в том, как они используют гаджеты. Родительский надзор стоит ослабить, при этом помогать детям выстраивать безопасные отношения с цифровыми технологиями», — сказал эксперт KP.RU.

Он посоветовал установить родительский контроль, чтобы ребенок не мог самостоятельно скачать приложение нежелательного содержания.

«Расскажите детям о цифровой безопасности, основных рисках и онлайн-мошенниках. Если не очень в этом разбираетесь, запишите детей на курсы по кибербезопасности.

Интересуйтесь, чем ребенок занимается в сети, в какие игры играет, какие сериалы смотрит, кого фолловит в соцсетях и почему. Но не в форме допроса — беседуйте, обсуждайте, делитесь своим личным опытом и эмоциями.

Не критикуйте и не ругайте, иначе дети начнут скрывать от вас свою сетевую жизнь. В этом возрасте запреты уже не работают», — добавил Фомиченко.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27467/4723234/
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