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Сегодня, 18:50

Эксперт предупредила об опасности модного осветления бровей

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бровист и ламимейкер Юлия Деулина рассказала, с какими проблемами можно столкнуться при осветлении бровей в домашних условиях.

«Осветление подразумевает максимальное вскрытие базы и агрессивное действие на волос. При неправильном применении осветлителя, желании выбелить волос, а также использовании продуктов для волос на бровях результатом такой процедуры станет истончение волос вплоть до их выпадения», — приводит Life.ru слова Деулиной.

При этом эксперт отметила, что такое осветление может помочь при выравнивании тона в случае, когда природный оттенок бровей холоднее оттенка волос на голове. По ее словам, с помощью подобной процедуры можно смягчить взгляд, но только если осветление происходит на два-три тона.

«Данную процедуру следует проводить исключительно в салоне. Специалист подберет для вас подходящий косметический комплекс с питанием, подскажет необходимую степень осветления для вашего типажа и посоветует средства для домашнего ухода. Питательная маска, масла или сыворотки помогут защитить брови после процедуры при ежедневном уходе. Осветление бровей можно проводить не чаще чем раз в два-три месяца: до полного обновления волоса», — добавила Деулина.

Ранее нутрициолог назвала одну из частых причин выпадения волос.

Источник: https://life.ru/p/1536385
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