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Сегодня, 08:00

Эксперт рассказал, что после 40 двигательную активность нужно повышать

Ольга Стрельникова
После 40 лет стоит больше заниматься спортом.
Фото Global Look Press
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Эксперт в области фитнеса рекомендует после 40 увеличивать физическую активность.

Дважды чемпион по легкой атлетике, мастер спорта и фитнес-эксперт проекта Evotren Александр Мироненко в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, что физическая активность для людей свыше 40 лет помогает поддерживать метаболизм и предупреждает преждевременное старение. По мнению специалиста, стоит не просто много двигаться, но и тренироваться, а также совмещать те виды тренировок, которые развивают различные функции организма.

С целью улучшить выносливость, реакцию, координацию и когнитивные функции фитнес-эксперт рекомендует обратить внимание на гольф, бадминтон и настольный теннис. Улучшить память и контроль движений помогут занятия бальными танцами.

Перед тем как остановить свой выбор на том или ином виде активности, следует обратиться к врачу, провести все необходимые исследования и сдать анализы. Это позволит подобрать нагрузку индивидуально, чтобы она была подходящей и сбалансированной.

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