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Сегодня, 18:30

Эксперт рассказал, как подготовить иммунитет к холодам

Иван Торопцев
Корреспондент
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Доцент кафедры управления в здравоохранении и индустрии спорта Государственного университета управления (ГУУ), кандидат медицинских наук Любовь Ананьина рассказала, как подготовить иммунитет к холодам.

По словам эксперта, для укрепления иммунитета нужно избегать стрессовых ситуаций и заниматься тем, что приносит позитив.

«Проводите по возможности больше времени с приятными, позитивными людьми, избегайте стресса, занимайтесь всем тем, что способно дать вам положительный заряд, ведь именно гормоны радости являются самыми надежными союзниками в деле укрепления иммунитета и борьбе организма с осенними неприятностями», — приводит Life.ru слова Ананьиной.

Ранее терапевт рассказал, как систематический недосып сказывается на иммунитете.

Источник: https://life.ru/p/1536793
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