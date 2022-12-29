Эксперт рассказал, как снизить калорийность новогодних блюд

Специалист по здоровому питанию Дмитрий Дюран призвал отказаться от колбасы, чтобы снизить калорийность новогодних блюд.

По его словам, первым делом необходимо также исключить майонез. Для заправки новогодних салатов лучше использовать сметану или йогурт, жирность которых составляет не более 15%. Аналогичным образом следует отказаться от подсолнечного масла в пользу оливкового. Картофель, как указал наш собеседник, также добавляет калорийности, поэтому без него можно вполне обойтись.

«Откажитесь от использования такого углевода, как картофель, заменив его кабачком. В готовом виде он имеет довольно нейтральный вкус, поэтому вам будет проще сделать полезный овощ неотъемлемым ингредиентом в большинстве рецептов. Кстати, блюда с использованием кабачка являются диетически очень полезными и гораздо быстрее усваиваются», — пояснил Дюран Life.ru.

Чтобы снизить калорийность любимых салатов, следует заменить привычную докторскую колбасу на отварную говядину, филе курицы. Также специалист советует не готовить блюда из утятины, свинины или гуся, поскольку они очень калорийны. В качестве альтернативы можно подать к праздничному столу индейку. Тем более она в четыре раза легче курицы, у которой много жира приходится на бедра и спину. Что касается закусок, то Дюран рекомендует использовать ржаной хлеб вместо белого в качестве основы под бутерброды с икрой.

А чтобы избежать банального переедания, на праздничный стол необходимо поставить красивые композиции из фруктов. Такая уловка, как отметил наш собеседник, призвана отвлекать внимание от менее полезных блюд и попадаться на глаза в тот момент, когда человек почти сыт, но все равно еще хочет что-нибудь съесть.