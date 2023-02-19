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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 22:13

Эксперт рассказала, как сбалансировать нагрузку на ребенка

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководитель Центра детского сна Елена Мурадова рассказала KP.RU, как сбалансировать нагрузку на ребенка.

«Чтобы ложиться раньше, надо не поздно вернуться домой и сделать уроки. Это касается школьников всех возрастов (да-да, родители подростков сейчас невесело хмыкнули). Подобрать подходящий режим дня для ребенка — значит учесть его индивидуальные возможности и сбалансировать нагрузку от школы, домашних заданий, дополнительных занятий, кружков и секций.

Первокласснику рекомендуется минимум нагрузки. Начало обучения в школе — само по себе большое напряжение. Поток информации, новое окружение, строгие правила. Иногда стоит вообще отказаться от кружков в 1 классе. По мере взросления ребенок будет легче справляться с нагрузкой, сможет ходить и на спорт, и на английский, и на шахматы — только не все в один день, конечно.

Постарайтесь составить расписание так, чтобы у ребенка после школы был хотя бы час свободного времени, чтобы отдохнуть, полежать в полумраке и тишине, просто помечтать", — сказала Мурадова.

Источник: https://www.kp.ru/daily/27467/4723233/
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