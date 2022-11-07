Эксперт разрушил миф об уникальной пользе синего йода

Сегодня, 21:00
Эксперт RNC Pharma Николай Беспалов разрушил миф об уникальной пользе синего йода.
«Это очень древний продукт, один из препаратов йода, который начали использовать, экспериментируя с ним. Смесь обычного йода с крахмалом дает такой синий эффект. Получается продукт, который медленнее высвобождается, йод дольше сохраняется на коже и обладает меньшим раздражающим эффектом. Ничего чудодейственного там нет», — цитирует Life Беспалова.
Эксперт также отметил, что нельзя считать синий йод панацеей и использовать его в больших количествах, так как это опасно.
Беспалов подчеркнул, что это обычный антисептик для наружного применения и раньше его пытались использовать для лечения дизентерии и других кишечных заболеваний, но сейчас есть много других гораздо более безопасных и эффективных продуктов.