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Сегодня, 21:00

Эксперт разрушил миф об уникальной пользе синего йода

Мария Гусева
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Эксперт RNC Pharma Николай Беспалов разрушил миф об уникальной пользе синего йода.

«Это очень древний продукт, один из препаратов йода, который начали использовать, экспериментируя с ним. Смесь обычного йода с крахмалом дает такой синий эффект. Получается продукт, который медленнее высвобождается, йод дольше сохраняется на коже и обладает меньшим раздражающим эффектом. Ничего чудодейственного там нет», — цитирует Life Беспалова.

Эксперт также отметил, что нельзя считать синий йод панацеей и использовать его в больших количествах, так как это опасно.

Беспалов подчеркнул, что это обычный антисептик для наружного применения и раньше его пытались использовать для лечения дизентерии и других кишечных заболеваний, но сейчас есть много других гораздо более безопасных и эффективных продуктов.

Источник: https://life.ru/p/1537242
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