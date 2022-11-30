Эксперты назвали главный плюс гречки

«Кубанские Новости» опровергли миф о том, что гречку можно причислить к суперфудам. Это не отрицает ее полезных свойств. Хотя, как пишет издание, они сильно преувеличены.

Действительно, гречка содержит витамин Е, понижающий холестерин, РР, улучшающий метаболизм, и множество микроэлементов важных для кровообращения. Количество белка в этой крупе гораздо выше, чем в других. В ней много клетчатки, необходимой для пищеварения.

Однако главный плюс гречки как крупы, по словам kubnews.ru — отсутствие глютена. Именно этот растительный белок чаще всего вызывает пищевую аллергию. Поэтому ее могут включать в рацион люди, имеющие негативные пищевые реакции.

Но причислять гречку к суперфудам эксперты «Кубанских Новостей» отказались по ряду причин. Информация о том, что в гречке много железа, — противоречива. Чтобы получить суточную дозу, придется съесть кашу почти из килограмма сухой крупы. Чрезмерное употребление гречки, даже в меньших количествах, чем описано выше, грозит вздутием живота. Также гречка — калорийный продукт с высоким гликемическим индексом, пробуждающим аппетит. Помимо этого, обилие гречки способствует выведению микроэлементов из организма.