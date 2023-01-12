Эксперты назвали последствия длительных перелетов

Особенно опасны они для людей с различными заболеваниями и старшего возраста.

Научное издание Science Alert рассказало, как влияет дальний перелет на наш организм. Среди возможных осложнений обезвоживание, боли в ушах и проблемы с кишечником, обусловленные переменой давления. Но самое опасное явление — тромбы.

По словам экспертов, избежать обезвоживания, пересыхания кожи и слизистой носоглотки можно, если пить больше воды. Чем дольше полет, тем выше риск обезвоживания.

Как пишет Science Alert, вероятность тромбообразования повышается, если вы не двигаетесь в самолете. Также к факторам риска относятся пожилой возраст, наличие ожирения, онкологии, генетическая предрасположенность, недавняя операция, беременность, роды или гормональная терапия. В этих случаях от дальних перелетов лучше по возможности отказаться.