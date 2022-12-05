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Сегодня, 18:50

Эксперты назвали признаки, отличающие натуральный мед

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@artrachen
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Эксперты «Ока.fm» рассказали, что свежий натуральный мед обладает довольно прозрачной и жидкой консистенцией и лишь потом густеет и кристаллизуется — это показатель хорошего качества. Следующее, на что следует обратить внимание — аромат. Настоящий мед имеет выразительный запах. Если его нет, значит, пчел подкармливают сиропом. Посмотрите и на то, как тянется медовая нить. Если мед натуральный — она обрывается, если «подделка» — тянется непрерывно. Настоящий продукт можно определить, конечно, на вкус. Если мед не сладкий или, наоборот, приторный, скорее всего это результат различных примесей.

Мед из всех растительных и животных продуктов содержит максимальное количество витаминов и микроэлементов, говорит «Ока.fm». Он богат витаминами группы В, С, Е, железом, магнием, фосфором, кальцием, медью, серой и другие минералами.

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