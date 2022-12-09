Эксперты назвали продукты, защищающие зрение

Мужской журнал «Men Today» рассказал о продуктах, способствующих поддержание зрения в норме. Избавить от синдрома сухого глаза при длительном сидении за компьютером или гаджетами поможет Омега-3. Ее содержат все рыбы жирных пород — форель, скумбрия, сардины, анчоусы, сельдь и пр. Орехи и семена (лен, чиа, подсолнечник) также богаты Омега-3, а еще в своем составе они имеют антиоксидант — витамин Е, защищающий от возрастных изменений зрения. Изобилуют витаминами-антиоксидантами Е и С цитрусовые.

Эксперты «Men Today» рекомендуют включить в рацион морковь. Она содержит поддерживающие зрение витамин А и бета-каротин. Последнего много и в сладком картофеле, еще он богат витамином Е. Антиоксиданты, цинк, лютеин и зеаксантин, которые снижают риск потери зрения, содержат яйца. Цинк есть и в говядине. Он помогает отсрочить возрастную потерю зрения и дегенерацию, так называемого, желтого пятна в глазу.

Укрепить сетчатку и сосуды глаза может употребление черники, благодаря наличию в ее составе антоцианов. Также в рацион не помешает включить листовую зелень и зеленые овощи. Они богаты зеаксантином, лютеином и витамином С. Это может быть шпинат, капуста, брокколи, кольраби и пр.