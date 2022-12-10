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Сегодня, 12:15

Эксперты объяснили, как выбрать вкусные мандарины

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@dessy_dmch
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Портал «Adme» рассказал, что при выборе мандаринов нужно обратить внимание на внешний вид фрукта. Кожура должна быть упругой, не сильно проминаться. Если она отстает, как будто на размер больше, это означает, что мякоть начала усыхать. Но такие мандарины, по наблюдениям «Adme», более сладкие.

Возьмите для сравнения пару одинаковых по размеру мандаринов поочередно в одну и ту же руку (если правша, то в левую, и наоборот). Выбирайте тот, что тяжелее. Посмотрите на место, где фрукт крепился к ветке — у свежего мандарина это место будет светлым и мягким, а у залежавшегося оно коричневое и сухое. Если сохранились листики, они должны быть плотными и зелеными, такой фрукт свежий. Но этот показатель нужно оценивать только в сумме с другими признаками, потому что листочки быстро усыхают и не могут в полной мере говорить о качестве, пишет Adme.

Также эксперты советуют обратить внимание на страну-поставщика. Самые сладкие, крупные и яркие мандарины везут из Испании. Турецкие мельче, светло-оранжевые и с косточками. Они чуть покислее или даже пресноватые. Марокканские или «королевские» мандарины красно-оранжевые, почти без косточек и очень сладкие. Из Абхазии привозят мандарины сладкие, с легкой кислинкой и умопомрачительным ароматом. Они желтоватые и разные по размеру.

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