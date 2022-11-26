Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

26 ноября, 16:20

Эксперты перечислили наиболее полезные сладости

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@5thsun
Telegram Дзен

Эксперты издания «Кубанские новости» рассказали, что существуют сладости, которыми можно порадовать себя, даже сидя на диете и соблюдая правильное питание. По их словам, небольшие поблажки должны быть непременно. К примеру, черный шоколад с содержанием какао не менее 75% или протеиновый батончик, в котором количество белка не превышает 20%. Утолить голод и пополнить запасы белка также поможет арахисовая паста. Несмотря на то, что сухофрукты калорийны, они обладают большой пользой, если ими, конечно, не злоупотреблять.

Kubnews.ru рекомендуют обратить внимание и на сладости, не имеющие в своем составе сахара. На прилавках сейчас несложно найти мармелад с натуральным соком без добавления сахара, есть пастила и зефир.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днём!

Питание
0
Читайте также
Медведева смачно отметила день рождения. Роскошные наряды, звезды и танцы!
Дискриминация русских женщин без ультра-си. Что не так с правилами фигурного катания?
В МО РФ заявили о создании США варианта коронавируса со смертностью в 80% случаев
Температура в Москве к 30 ноября опустится до январских значений
Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров
Что происходит с экономикой России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Нутрициолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять мятой

Косметолог объяснила, как выбрать правильную мочалку