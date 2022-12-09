Эксперты перечислили правила питания при гастрите

В издании «Кубанские Новости» рассказали, что первыми признаками гастрита могут быть боли в животе, отрыжка и изжога. Помимо того, что стоит посетить врача, необходимо пересмотреть свой стиль питания.

При гастрите, как пишут kubnews.ru, важно принимать только теплую пищу, не горячую и не из холодильника. То же касается и воды: она должна быть комнатной температуры, подойдет и негазированная минеральная вода. При частой изжоге, говорящей о повышенной кислотности, воду пьют быстрыми глотками, при пониженной — медленно. Снять раздражение слизистой желудка поможет простокваша или биокефир.

Также «Кубанские Новости» рекомендуют заменить черный чай на слабозаваренный зеленый, напитки из шиповника, смородины или земляники, убрать из рациона майонез, копчености, мясные деликатесы, газировку и алкоголь (особенно шампанское). Не стоит и переедать. Во время застолий, за час до начала, примите обволакивающий препарат или съешьте тарелку жидкой овсянки.

Издание напоминает, что игнорирование симптомов гастрита и правил питания чревато осложнениями, а правильный подход и соответствующее лечение избавят от проблемы, гастрит не приговор.