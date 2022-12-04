Эксперты пояснили, какие продукты полезны для мужского здоровья

Издание «Кубанские Новости» рассказало о способе повышения тестостерона с помощью правильного питания. Повысить уровень мужского гормона сильному полу помогут пять продуктов — авокадо, гранаты, жирная рыба, устрицы, яйца, точнее яичный желток.

Устрицы обладают рекордным количеством цинка, селена и полиненасыщенными кислотами. Омега-3 и цинк, а также витамин D и белок в обилии содержат рыбы жирных сортов, например, лосось и сардины. Авокадо, помимо жиров, в своем составе имеет еще магний и карбид бора, который советуют получать именно из натуральных продуктов, а не пищевых добавок. «Доказательств прямого влияния граната на уровень тестостерона нет, — пишет издание, — но известно, что антиоксиданты участвуют в процессе регулирования уровня этого гормона в организме. Ими богаты гранат и многие другие ягоды. Специалисты особенно рекомендуют гранатовый сок».

Как пишет kubnews.ru, тестостерон отвечает не только за сексуальное влечение, но и регулирует многие системы организма. Важен он и для женщин. От тестостерона зависят либидо, метаболизм, крепость костей, развитие мышц и психоэмоциональное состояние. Уровень этого гормона снижается с возрастом. Крайне негативно влияет недосып. Низкие показатели тестостерона чреваты бесплодием, ухудшением памяти, нервозностью, ломкостью костей, снижением мышечной массы и хронической усталостью.