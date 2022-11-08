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Сегодня, 13:05

Эксперты предложили альтернативу мясу

Ольга Стрельникова
Фасоль.
Фото Global Look Press
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Эксперты нашли продукт, способный превзойти по пищевой ценности мясо.

Кладезью белка, клетчатки, антиоксидантов, витаминов группы В и фолиевой кислоты, а также продуктом, способным прийти на замену мясу, эксперты назвали фасоль. В отличие от мяса, она благотворно влияет на сердечную мышцу, помогает нормализовать уровень сахара в крови, придает чувство сытости, защищает печень от ожирения и даже способствует снижению онкорисков.

Фасоль имеет множество разновидностей. Помимо хорошо всем знакомой красной и белой, есть еще и черная, используемая в десертах адзуки, богатая омегой-3 кидни, северная и пестрая клюква. В отличие от мяса, фасоль стоит дешево, но обладает гораздо более полезными свойствами и широкими гастрономическими возможностями.

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