Эксперты рассказали, как избежать проблем со здоровьем из-за работы в офисе

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин рассказал, как правильно сидеть за столом, чтобы сохранить спину и не нарушить работу сосудов и мозга.

«Человек, работающий за столом, уже не человек прямоходящий, а человек кривосидящий. И вариантов кривосидения множество: нога на ногу, завалившись на руку, наклонившись вперед в экран монитора. Все это, безусловно, не проходит бесследно для нашего организма», — сказал эксперт Life.ru.

Прежде всего нужно позаботиться об эргономике рабочего места, то есть организовать его так, чтобы оно было безвредно, отмечает Кабычкин. Для этого есть «правило 90» — когда туловище относительно бедра, а голень относительно стопы находятся под углом 90 градусов. Руки под таким же углом должны свободно лежать на столе с упором на локоть.

Таким образом не будет перегружаться верхний плечевой пояс, и работа за компьютером не спровоцирует нарушение функций шейного отдела, ведь в нем находятся самые важные сосуды и сонная артерия, которая кровоснабжает мозг. А из-за смены положения тела за столом мозг может страдать от гипоксии (обедненный кровоток).