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Сегодня, 08:30

Эксперты рассказали, как можно предотвратить инсульт

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от Freepik
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Фитнес-инструктор Светлана Бутова и врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказали, что избежать инсульта можно, если поддерживать вес в норме, контролировать уровень холестерина и уменьшить потребление соли. В случае использования гормональных препаратов, эксперты рекомендуют подобрать со специалистом подходящую дозировку или найти альтернативу.

Какие симптомы сигнализируют о приближающемся инсульте, и как их предотвратить, читайте в полной версии материала в «СЭ».

Здоровье
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