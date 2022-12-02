Эксперты рассказали, как можно предотвратить инсульт

Фитнес-инструктор Светлана Бутова и врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказали, что избежать инсульта можно, если поддерживать вес в норме, контролировать уровень холестерина и уменьшить потребление соли. В случае использования гормональных препаратов, эксперты рекомендуют подобрать со специалистом подходящую дозировку или найти альтернативу.

Какие симптомы сигнализируют о приближающемся инсульте, и как их предотвратить, читайте в полной версии материала в «СЭ».