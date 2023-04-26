Эксперты рассказали, как сэкономить на отдыхе в 2023 году

Эксперты из области туристического бизнеса поделились с читателями идеями о том, как можно сэкономить на отдыхе в России и за рубежом в 2023 году.

«Если вы планируете отдых, то четко определитесь с датами. Заранее забронированный тур — это как минимум минус 10-12 процентов от цены. И второе: выбирайте только организованный тур. Это гарантия, что поездка состоится, и деньги никуда не канут. Только организованные туристы в соответствии с законодательством РФ имеют гарантии под свои финансовые затраты», — приводит «МК» слова директора ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко.

«Если планируете отдых с детьми, то заранее ознакомьтесь с тем, какие бонусы и преференции вам доступны. Как правило, на детей до 12 лет предусмотрены скидки до 50 процентов, а совсем маленькие путешественники (до 6 лет) зачастую принимаются бесплатно», — поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Наверное, стоит смотреть на новые направления. Если бюджет Турции не подходит, то через туроператоров сейчас можно найти альтернативные предложения и даже дешевле. Повторю за коллегами: раннее бронирование — это очень важный аспект. Смелее меняйте дни, недели вылетов. Это может позволить серьезно сэкономить», — рассказал председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.