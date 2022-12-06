Эксперты рассказали, как спланировать новогоднее путешествие

Четыре эксперта в области туризма и отдыха, а также бронирования отелей и средств передвижения в России и за рубежом поделились различными лайфхаками. Главное в преддверии Нового года, конечно же, планировать поездку заранее, это уменьшит расходы и расширит выбор. Но есть решения и для тех, кто еще не успел позаботиться об отдыхе.



Куда отправиться по России и за границей, как выбирать отель, когда бронировать билеты и что необходимо сделать перед отъездом, читайте в полной версии материала в «СЭ».