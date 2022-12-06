Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 15:10

Эксперты рассказали, как спланировать новогоднее путешествие

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от Freepik
Telegram Дзен

Четыре эксперта в области туризма и отдыха, а также бронирования отелей и средств передвижения в России и за рубежом поделились различными лайфхаками. Главное в преддверии Нового года, конечно же, планировать поездку заранее, это уменьшит расходы и расширит выбор. Но есть решения и для тех, кто еще не успел позаботиться об отдыхе.


Куда отправиться по России и за границей, как выбирать отель, когда бронировать билеты и что необходимо сделать перед отъездом, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

1
0
Читайте также
Бывший форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022
Карнавал в Катаре! Такую Бразилию может остановить только Франция
Мужчина в камуфляже расстрелял машину с полицейскими под Ростовом
Зеленский посетил передовую в Славянске
Российские военные взяли в плен пятерых украинцев в первом бою в Марьинке
Как улучшить урожай
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Ученые выявили диету для уменьшения живота

Стоматолог рассказал, нужно ли сохранять зубы мудрости