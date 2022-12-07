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Сегодня, 15:35

Эксперты рассказали, как убрать висцеральный жир

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@szabolcs_taking_pictures
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Портал Ferra.ru сообщил об эксперименте, проведенном в Китае. Участие в нем приняли 104 человека в возрасте от 20 до 65 лет. Те из них, кто на протяжении 12 недель употреблял напиток с кофеином и катехином, значительно уменьшили количество висцерального жира. Кофеин и катехин — это биологически активные вещества, в обилии присутствующие в листьях зеленого и белого чая. Они способствуют более интенсивному жиросжиганию. Ранее результаты подобных исследований публиковало издание Journal of Functional Foods.

Висцеральный жир, разрастающийся в брюшной полости из-за неправильного питания и недостатка физической активности, крайне опасен для здоровья. Он может стать причиной онкологии, сахарного диабета и заболеваний сердца. Благотворное воздействие зеленого и белого чая для достижения оптимального результата должно быть дополнено подходящей диетой, пишет Ferra.ru.

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