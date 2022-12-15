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15 декабря, 14:45

Эксперты рассказали, как выбрать искусственную елку

Ольга Стрельникова
Фото ru.freepik.com/
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Специалисты по оформлению Виктория Япрынцева и Евгения Брагина в эксклюзивном интервью для «СЭ» рассказали, что есть экземпляры, которые могут прослужить до 20 лет. Зависит это от материала, из которого изготовлена елка. Самый долговечный вариант — литые. Проверять качество искусственной ели при покупке придется вручную. Сначала необходимо обхватить ладонью веточку у основания и провести по всей длине — важно, чтобы в ладони не осталось искусственных иголок. После слегка согните веточку и отпустите — она должна быстро вернуться к исходной форме.


Из каких материалов делают современные ели, когда их выгодно покупать, российские или китайские деревца лучше и почему, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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