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Сегодня, 10:35

Эксперты рассказали, от чего зависит красота волос на самом деле

Ольга Стрельникова
Фото lookstudio, Freepik
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Как пишет журнал Marie Claire, внешний вид и густота волос абсолютно не зависят от генетики — это миф. А правда в том, что блестящие, густые, здоровые волосы обусловлены широким спектром внешних и внутренних факторов. Волосы «украшает» подходящий уход, щадящая укладка с термозащитой, своевременная стрижка, сезон за окном, влажность воздуха в помещениях и, разумеется, правильное питание со всеми необходимыми нутриентами.

За сияющим блеском и гладкостью не обязательно идти в салон. Их можно поддерживать дома с помощью тщательно подобранных средств по уходу, соответствующих типу волос и коже головы. В идеале нужно проконсультироваться с трихологом.

Эксперты Marie Claire пишут, что главное — системный подход. Необходимо не только верно подобрать средства по уходу, нормализовать питание и поступление в организм полезных веществ, но и вычислить оптимальную частоту мытья головы, а также необходимость использования питательных масок и бальзамов.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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