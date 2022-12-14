Эксперты рассказали, от чего зависит красота волос на самом деле

Как пишет журнал Marie Claire, внешний вид и густота волос абсолютно не зависят от генетики — это миф. А правда в том, что блестящие, густые, здоровые волосы обусловлены широким спектром внешних и внутренних факторов. Волосы «украшает» подходящий уход, щадящая укладка с термозащитой, своевременная стрижка, сезон за окном, влажность воздуха в помещениях и, разумеется, правильное питание со всеми необходимыми нутриентами.

За сияющим блеском и гладкостью не обязательно идти в салон. Их можно поддерживать дома с помощью тщательно подобранных средств по уходу, соответствующих типу волос и коже головы. В идеале нужно проконсультироваться с трихологом.

Эксперты Marie Claire пишут, что главное — системный подход. Необходимо не только верно подобрать средства по уходу, нормализовать питание и поступление в организм полезных веществ, но и вычислить оптимальную частоту мытья головы, а также необходимость использования питательных масок и бальзамов.