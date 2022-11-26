Эксперты рассказали, стоит ли доверять снам

Психологи различных направлений в рамках эксклюзивного материала для «СЭ» поделились мнениями о том, с чем на самом деле связаны наши сны с научной точки зрения. Несмотря на различие в нюансах, специалисты пришли к единой точке зрения, что в сновидениях мы видим исключительно то, что уже было запечатлено нашим мозгом, но могло быть не зафиксировано в памяти. В том числе, нам могут сниться и различные фантазии, которые мозг также воспринимает, как реальные.

Все ли видят сны, как менялось отношение к сновидениями в ходе истории, и как-то, что нам снится, помогает в решении насущных проблем, читайте в полной версии материала в «СЭ».